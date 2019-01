Brèves des Fédérations

Tennis (1): La Fédération algérienne de tennis (FAT) a informé l'ensemble des ligues et clubs que le dernier délai de dépôt des bordereaux des licences pour l'année sportive 2019 est fixé au 1er février prochain. Passé ce délai, aucun athlète ne pourra prétendre à une participation aux compétitions régionales et nationales.



Tennis (2): La 1ère étape du circuit régional des jeunes pour la région «centre», prévue initialement les 18 et 19 janvier au Tennis club de Bachdjarah (Alger), a été reportée par la FAT aux 25 et 26 du même mois pour cause d'intempéries. Ce rendez-vous est ouvert aux catégories d'âge des 8 ans, 10 ans, 12 ans et 14 ans.



Sport et travail: La Fédération algérienne de sport et travail tiendra son assemblée générale ordinaire le 1er février (8h30) au Centre sportif de Ghermoul (Alger). A l`ordre du jour, l`approbation des bilans moral et financier de l`exercice 2018, ainsi que la présentation, pour validation, du plan d'action 2019.



Sport pour tous: La ligue du sport pour tous de la wilaya de M'sila, en collaboration avec la Fédération algérienne de la discipline, a organisé, les 18 et 19 janvier, un stage à l'égard des animateurs sportifs des disciplines de sambo, course d'orientation, hockey sur gazon et speed-ball. Des séances théoriques et pratiques étaient au programme de ce stage.



Tir sportif: La ligue algéroise de tir sportif a organisé samedi dernier la première étape du championnat de wilaya en salle de tir à l'arc, à la salle omnisports de Douéra.



Arts martiaux: La Fédération algérienne des arts martiaux a reconnu officiellement deux spécialités. Il s'agit du Thanh Long Vo Dao et du Vo Minh Long.



Voile: La Fédération algérienne de voile (FAV) a organisé un test de sélection dont les retenus entameront une formation d'éducateur sportif à temps partiel (1er et 2e degrés), à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques d'Alger-plage (Alger).



Rafle et billard: La Fédération algérienne de rafle et billard a demandé aux ligues de wilaya de lui communiquer les dates et lieux de déroulement de leurs assemblées générales ordinaires ainsi, que des copies des bilans moral et financier et ce, 15 jours avant la tenue desdites assemblées qui verront la présence d'un représentant de l'instance fédérale.



Sports de boules: La Fédération algérienne des sports de boules, en collaboration avec la ligue de wilaya de Aïn Témouchent, a organisé un séminaire de formation consacré aux arbitres de pétanque pour les ligues de la région Ouest, du 17 au 20 janvier, au niveau du complexe sportif de Aïn Témouchent.