ANGERS El Melali retrouve ses sensations

Une entrée en jeu remarquable de Farid El Mellali avant-hier avec Angers face au FC Nantes (victoire 1-0). L'ancien joueur du Paradou AC a fait son entrée en jeu à la 70' et il n'a pas attendu longtemps pour tenter sa chance pour marquer. A la 74' il a tenté une frappe lointaine qui est passé hors du cadre. Quelques minutes plus tard, El Mellali a obtenu un penalty après un tacle du défenseur, mais l'arbitre a décidé de revenir sur sa décision en utilisant la VAR, qui a montré que le défenseur des Canaris a joué le ballon avant le pied de l'ailier algérien. Dans les arrêts de jeu, le joueur algérien de 22 ans a délivré son équipe, après avoir dribblé deux joueurs au milieu et donné une magnifique passe pour Fulgini. Ce dernier a dribblé un défenseur et déclencha un tir, qui s'est terminé au fond des filets.