BETIS SÉVILLE Mandi a besoin de repos

La victoire en championnat, dimanche, face au Girona (3-2), a laissé des traces du côté du Bétis Séville, qui, mené au score, a su puiser dans ses réserves pour gagner cette rencontre. Cependant, le coach Quiqué Setién craint que cette débauche d'énergie ne coûte cher à ses joueurs, dont Aïssa Mandi, qui a joué tous les matchs en Liga, et auxquels il faudra rajouter les rencontre en Europa League et la coupe du Roi. Dans cette dernière compétition, le Bétis affrontera ce jeudi l'Espanyol Barcelone en quarts de finale aller, et l'entraîneur espagnol compte faire reposer Mandi. «Tello et Barragán luttent depuis plusieurs semaines, Marc (Bartra) et Aïssa (Mandi) doivent se reposer, car ils vont disputer de nombreux matchs depuis le début de la saison», a-t-il déclaré.