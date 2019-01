BOXE : WBC DES POIDS COQ Le titre pour Nordine Oubaali

Le Français Nordine Oubaali s'est emparé du titre vacant WBC des poids coq de boxe en battant l'Américain Rau'shee Warren aux points, samedi à Las Vegas (Nevada). Oubaali, 32 ans, a été logiquement déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges (117-111, 116-112, 115-113) et a signé sa 15e victoire en autant de combats chez les professionnels (11 avant la limite). Plus précis et plus entreprenant, il a étouffé Warren, qu'il avait déjà battu lorsqu'ils étaient tous deux encore amateurs lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Oubaali disputait son premier combat pour un titre mondial, en ouverture de l'affiche de la soirée dans la capitale mondiale du jeu et des casinos entre la légende philippine Manny Pacquiao et l'Américain Adrien Broner. Warren, 31 ans, a, lui, concédé sa troisième défaite pour 16 victoires (4 avant la limite). Le titre WBC était vacant depuis que le Mexicain Luis Nery n'était pas parvenu à faire le poids après sa victoire, face au Japonais Shinsuke Yamanaka en mars 2018.