CELA DEVRAIT SE FAIRE AU MOIS DE MARS Bougherra va intégrer le staff de Belmadi

Alors qu'il avait démenti, il y a quelques semaines, l'arrivée de Madjid Bougherra, dans son staff, cette fois-ci, serait la bonne. Djamel Belmadi aurait convaincu l'actuel coach des U23 du club qatari, d'Al-Duhail, de le rejoindre et ce, dès le prochain regroupement de la sélection nationale, au mois de mars prochain, à l'occasion de la dernière journée des qualifications à la CAN-2019 en Egypte. Il faut se rappeler que c'est Belmadi qui a installé Bougherra au club qatari, avec qui, il a gagné le championnat la saison passée et est actuellement leader de cette catégorie. Un renfort de poids et de choix pour les Verts, où il faut rappeler que Bougherra avait été l'adjoint de Leekens, mais cette fois-ci, il n'aura pas le rôle de «grand frère» mais il fera profiter les Verts de sa nouvelle expérience d'entraîneur.