FORMULE 1 VERSTAPPEN AFFICHE SES AMBITIONS

Hamilton et Vettel voient un immense potentiel en Verstappen

Avec cinq victoires en Grand Prix à son actif du haut de ses 21 ans, Max Verstappen est conscient d'avoir une belle carrière devant lui et fait donc preuve d'ambition.

Max Verstappen est devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 lorsqu'il a fait ses débuts chez Toro Rosso à l'âge de 17 ans en 2015, et depuis lors, le jeune Néerlandais ne cesse d'impressionner. Promu chez Red Bull au Grand Prix d'Espagne 2016, Verstappen s'est imposé pour sa toute première course au volant de la RB12 (profitant certes de l'accrochage des Mercedes au départ) et a montré un niveau de performance satisfaisant face à son très coté coéquipier Daniel Ricciardo depuis lors. L'Australien a notamment été dominé en qualifications la saison passée. Lorsque Sky Sports F1 lui demande ce qu'il espère accomplir d'ici ses 30 ans, en 2027, Verstappen répond: «J'espère que dans 2 ans nous aurons le package parfait. J'aurai alors plus ou moins 23 ans, donc nous aurons encore 6 ou 7 ans pour remporter des titres mondiaux. Par conséquent, j'en espère 4. Ce serait sympa». Qu'en pensent les deux têtes les plus couronnées du plateau? Interrogés par Motorsport.com, le quintuple Champion Lewis Hamilton et le quadruple Champion Sebastian Vettel voient un immense potentiel en Verstappen, notamment suite à sa convaincante saison 2018. «Max a très bien piloté tout au long de l'année [dernière]», a déclare Hamilton. «Il a montré sa régularité et était aux avant-postes avec nous à de nombreuses reprises. Si son équipe fait le travail et fournit une plateforme avec laquelle il peut évoluer encore plus proche de nous, alors bien sûr il sera dans la bataille.» «En piste, je doute qu'il ait besoin de conseils», renchérit Vettel, qui a été sacré avec Red Bull à quatre reprises. «Je pense qu'il a tous les ingrédients nécessaires. Il y a quelques pilotes qui ont ces qualités, et Max en fait certainement partie.» Verstappen est, en tout cas, bien conscient qu'il ne sera pas aisé d'atteindre de tels objectifs à court terme, alors que Red Bull se lance dans un nouveau partenariat moteur avec Honda après 12 années de collaboration avec Renault. «Je trouve toujours que c'est une question vraiment difficile», indique-t-il, lorsque les louanges de Hamilton et Vettel lui sont rapportées, «parce qu'on dépend énormément du package en Formule 1. Quand je regardais, à l'époque, Lewis avait l'air prêt pour le titre lors de sa première année [en 2007]». «Il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire, mais je pense que c'est comme ça tous les ans. Même si on remporte le titre, il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire. Donc, même si nous avons un package capable de gagner, il y aura des weekends où l'on commettra une erreur, ou qui pourrait être un meilleur week-end dans l'ensemble. Espérons tout d'abord que nous aurons ce package.»