INTER MILAN Icardi devrait prolonger

«Oui, oui, le contrat d'Icardi sera renouvelé, il sera renouvelé», confiait récemment Wanda Nara, la compagne et agent de Mauro Icardi, assurant donc que le buteur argentin devrait prolonger son contrat avec l'Inter Milan dans un avenir proche. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid, Icardi aurait donc tranché pour son avenir, et Wanda Nara en a rajouté une couche à ce sujet dans l'émission Tiki Taka en poussant un coup de gueule au passage. «Mauro et moi, on n'a rien demandé à l'Inter. Ils me font passer pour une conne, mais je ne le suis pas. Mais je reste confiante à 100% concernant une prolongation, notre volonté est celle de continuer ici», a déclaré l'agent de Mauro Icardi. Affaire à suivre.