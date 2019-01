PSG Des inquiétudes pour Verratti

Touché à la cheville et remplacé dès la 19' samedi contre Guingamp (9-0) en Ligue 1, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, souffre d'une entorse. Et même si l'international italien doit encore passer des examens complémentaires, les quotidiens L'Equipe et Le Parisien estiment son indisponibilité à trois semaines. Sans surprise, le staff médical du PSG va ainsi se lancer dans une course contre-la-montre, afin de remettre le Transalpin sur pied pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, face à Manchester United, prévu le 12 février prochain. L'objectif de Paris serait de pouvoir compter sur Verratti face à Bordeaux, le 9 février, en L1 afin de lui redonner du rythme avant ce choc européen.