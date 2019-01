TENNIS : OPEN D'AUSTRALIE Federer va jouer sur terre battue

Le Suisse s'est fait éliminer en 4 sets (7-6 6-7 5-7 6-7) en 8es de finale de l'Open d'Australie par le jeune Grec de 20 ans, Stefanos Tsitsipas, numéro quinze mondial.

Très peu de temps, dimanche à Melbourne, après avoir perdu son match contre Stefanos Tsitsipas en 8es de finale de l'Open d'Australie, Roger Federer est venu annoncer en conférence de presse qu'il avait l'intention de jouer sur terre battue cette année: «C'est un peu un désir. Je suis dans une phase où je veux prendre du plaisir et ça m'a manqué de ne pas le faire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre une grande pause à nouveau.

Je vais jouer Roland-Garros et c'est décidé.» Absent des courts sur terre battue depuis 2015 et sa défaite contre son compatriote Stan Wawrinka en quarts de finale de Roland Garros, le numéro trois mondial va, donc, faire son grand retour sur l'ocre parisienne, porte d'Auteuil à Paris dans quatre mois, pour le plus grand bonheur du directeur du tournoi Guy Forget et de la Fédération française de Tennis. Mais avant cela, il pourrait décider de participer à d'autres tournois sur cette surface. Le Suisse Roger Federer numéro 3 mondial s'est fait éliminer en 4 sets (7-6 6-7 5-7 6-7) en 8es de finale de l'Open d'Australie par le jeune Grec de 20 ans, Stefanos Tsitsipas (15e mondial) membre de la NextGen. Double tenant du titre (dernières éditions remportées en 2017 face à Nadal et 2018 face à Cilic), le Maestro détenteur de 20 titres du Grand Chelem a tenu quelques déclarations en conférence concernant sa première défaite de la saison sur le circuit ATP: «J'ai beaucoup de regrets dont vous connaissez les raisons ce soir. Je n'ai peut-être pas l'air défait, mais je le suis. Je sentais que je devais gagner le deuxième set. Je me fiche de la façon dont je le fais mais je dois le faire. C'est ce qui me coûte le match ce soir.»



Zverev tombe contre Raonic

Le numéro quatre mondial Alexander Zverev, chef de file de la nouvelle génération et prétendant au titre, a été éliminé dès les 8es de finale de l'Open d'Australie par le Canadien Milos Raonic (17e) en trois sets 6-1, 6-1, 7-6 (7/5), hier à Melbourne. A 21 ans, le joueur allemand peine à percer en Grand Chelem. Il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros en 2018. Il jouait son premier 8e de finale à Melbourne. Raonic affrontera le Croate Borna Coric (12e) ou le Français Lucas Pouille (31e) pour une place dans le dernier carré.