CHOIX DE SÉLECTION DE HOUSSEM AOUAR La réponse de Guy Stéphan

Par Mohamed BENHAMLA -

Les spéculations vont bon train concernant l'avenir du joueur de l'O. Lyon, Houssem Aouar, et le choix de sa future sélection nationale, entre l'Algérie et la France.

Houssem Aouar est auteur d'une ascension fulgurante. Le joueur de l'OL effectue une très belle saison. Au point de voir les Algériens et les Français s'arracher pour l'enrôler et le voir porter les couleurs de leur sélection nationale. Si le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a manifesté son voeu en public de le voir avec son groupe, cela n'est pas le cas pour Didier Deschamps. Certaines sources médiatiques ont même affirmé que Aouar ne figure pas sur les plans du Champion du monde. Invité sur le plateau de Téléfoot, Guy Stéphan, le coach adjoint de l'EDF, livre son analyse sur le prometteur milieu de terrain. «C'est un très bon jeune joueur qui joue avec l'équipe de France espoirs de Sylvain Ripoll, qualifiée pour le championnat d'Europe, en juin prochain, en Italie. C'est un joueur très subtil, très technique, très bonne vision du jeu, très à l'aise avec le ballon, en plus efficace, qui marque des buts. C'est un joueur avec un gros potentiel», déclare le sélectionneur adjoint des Bleus. Et quand Frédéric Calenge lui demande si Aouar peut figurer dans la prochaine liste, Guy Stéphan préfère botter en touche: «La prochaine liste est mi-mars, c'est presque deux mois. Vous vous rendez compte du nombre de matchs qu'il va y avoir! Mais c'est un très bon jeune joueur.» Voilà, donc, ce qui laisse encore une fois place aux spéculations.