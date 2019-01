8ES FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE : ES SÉTIF - USM ALGER, AUJOURD'HUI À 17H Entre rachat et confirmation

Par Mohamed BENHAMLA -

Une affiche alléchante au programme

Il s'agira d'une rencontre très attendue d'autant plus qu'elle mettra aux prises deux spécialistes en la matière, qui détiennent le plus grand nombre de consécrations, huit chacun.

Le stade du 8-Mai 1945 de Sétif retrouvera ses sensations à partir de 17h. Et pour cause, il abritera une rencontre au sommet pour le compte des 8es de finale de la coupe d'Algérie, entre l'ES Sétif et l'USM Alger.

Il s'agit là d'une rencontre très attendue, d'autant plus qu'elle mettra aux prises deux spécialistes en la matière, qui détiennent le plus grand nombre de consécrations, huit chacun. Les deux équipes abordent cette affiche avec deux états d'esprit différents.

Les locaux traversent une période très difficile, en témoignent leurs derniers faux pas et la montée au créneau des supporters, qui ont pris pour cible le président Hacène Hammar, dont le départ est revendiqué. Le bras de fer entre l'entraîneur Noureddine Zekri et ses joueurs avec les dirigeants risque de jouer un mauvais tour à cette équipe dans cette rencontre. «Nous traversons une période de passage à vide que toute équipe peut traverser, à n'importe quel moment de la saison. Le plus important est de s'en sortir le plus vite possible. J'ai parlé avec mes joueurs en leur demandant de tout faire pour que ce match face à l'USMA soit celui du véritable renouveau. Ce ne sera pas facile, certes, mais nous avons les moyens nécessaires pour valider notre billet», a déclaré le coach des Sétifiens.

En face, il y aura une équipe de l'USM Alger qui domine les débats en championnat, même si elle est talonnée par la JS Kabylie, qui n'est qu'à deux points. Après avoir obtenu le point du match nul de Bordj Bou Arréridj, face au Ahly local (1-1), les joueurs de Thierry Froger ont rallié tout juste après Sétif pour préparer cette affiche face à l'Entente. Le technicien français bénéficiera, à cette occasion, d'un effectif au grand complet, après l'intégration de Abderrahmane Meziane, Walid Ardji et Mohamed Benyahia. Un peu plus tôt dans la journée, soit à partir de 14h30, le stade du 20-Août d'Alger sera le théâtre d'un derby alléchant entre le Paradou AC et l'USM Harrach. Les deux antagonistes abordent le match avec un moral gonflé à bloc. Les Académiciens restent sur une précieuse victoire par la plus petite des marges face à l'ES Sétif en championnat, alors que les Harrachis sont allés ramener les trois points de la victoire (2-1) chez le MCE Eulma, ce qui lui a permis de s'extirper de la zone de relégation. Ainsi, il s'agira, donc, de la confirmation pour les deux équipes, afin de reprendre le championnat avec les meilleures conditions possibles.



LFP - présidents de clubs

Réunion demain à Sidi Moussa

La Ligue de football professionnel a programmé, pour demain, à 10h30, une réunion avec les présidents de clubs des Ligues 1 et 2, au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa. La LFP a indiqué, dans un communiqué rendu public sur son site officiel, que «lors de cette rencontre qui a figuré dans le programme de la LFP, les deux parties vont débattre divers sujets, notamment relatifs aux conditions du déroulement de la compétition». L'Instance fédérale a insisté à dire que la présence des présidents de clubs est «indispensable».