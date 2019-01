NAHD - MCA MAINTENU AU STADE DU 20-AOÛT Qui pense aux malheureux supporters?

Par Saïd MEKKI -

Le spectacle aurait été mieux au stade olympique

Les supporters du NA Hussein-Dey et du MC Alger sont décidés à prendre d'assaut les gradins du stade du 20-Août 1955 d'Alger, demain, pour assister à l'affiche des 8es de finale de la coupe d'Algérie.

Les supporters du MCA pour mettre la pression sur leur équipe afin de leur faire oublier le semi-échec contre le CR Bélouizad au stade du 5-Juillet en championnat (1-1) et ceux du NAHD pour voir la confirmation de la dynamique des bons résultats qu'enchaîne leur équipe, notamment la qualification pour la phase des poules de la coupe de la CAF. Seulement, il y a lieu de noter que les organisateurs de la coupe d'Algérie auraient dû penser à l'engouement de ces supporters, sans oublier les autres curieux qui veulent aussi assister à ce derby algérois de la coupe d'Algérie, pour les mettre dans de bonnes dispositions. Et pour ce faire, le stade du 5-Juillet aurait été la meilleure domiciliation de cette partie, qui suscite bien des passions. Il est vrai que les dernières dispositions prises par la commission de la coupe d'Algérie est que le club tiré au premier recevra sur son terrain. Mais, justement, c'est pourquoi les responsables des Sang et Or auraient dû proposer de faire disputer cette rencontre sur la pelouse du stade olympique pour permettre au plus grand nombre de supporters possible d'y assister. Ceci d'autant que ces mêmes responsables du NAHD ont saisi la même Commission de la coupe d'Algérie pour reporter la rencontre après le recul de leur match des 16es de finale de la coupe de la CAF contre Ahli Benghazi de samedi à dimanche. Ils auraient pu aussi changer de domiciliation pour que la fête soit largement partagée par les supporters des deux équipes ainsi que pour les autres fans de football. Seulement, la Commission concernée à répondu par un niet catégorique alors qu'elle aurait pu aussi faire une proposition de changement de domiciliation d'autant que le stade du 20-Août ne pourrait en aucun cas contenir les supporters des deux équipes. Du côté du Mouloudia, il y a lieu de noter que les responsables de l'équipe ont demandé également le report de ce match, et c'est la même réponse qu'ils ont eu de la Commission de la coupe d'Algérie. Et là aussi, les responsables du MCA auraient également pu proposer le changement de domiciliation en optant pour le 5-Juillet. Encore faut-il rappeler ces trois parties concernées par ce choc des 8es de finale de la coupe d'Algérie ce qui s'est passé un certain 26 novembre 1982 sur cette même pelouse du stade du 20-Août 1955 avec ce même plateau NAHD - MCA pour le compte de la 7e journée du Championnat national. L'ex-stade municipal a été pris d'assaut par une foule très nombreuse des supporters des deux clubs pour non seulement voir ce derby, mais surtout voir les Mondialistes, Rabah Madjer, Ali Fergani, Ali Benchikha et d'autres figures emblématiques des deux équipes. Plusieurs dizaines de supporters avaient du mal à se procurer une place en milieu de cette foule record, si nombreuse, qu'il a fallu exploiter la toiture des tribunes pour pouvoir suivre le match. Mais, ces supporters ont vécu un véritable cauchemar. Et ce fut la catastrophe inattendue: le toit du virage Sud qui était plein a craquer, s'est effondré sur ses occupants causant plusieurs pertes humaines et des centaines grièvement blessées dont ceux qui portent à ce jour, les séquelles allant jusqu'à la chaise roulante. Un drame qui aurait pu être évité, si le match avait eu lieu au stade olympique du 5-Juillet. Sans commentaire.