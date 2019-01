21 JANVIER 1995 - 21 JANVIER 2019 Pour que nul n'oublie Rachid Haraïgue

Une des structures du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa porte le nom de ce grand homme, qui a marqué de son empreinte indélébile le sport-roi national.

Il y a 24 ans (21 janvier 1995 - 21 janvier 2019), nous quittait à jamais Rachid Haraïgue, alors président de la Fédération algérienne de football (FAF), depuis le mois de juillet de l'an 1994. Natif de Béjaïa le 18 mars 1937, c'est au CR Belouizdad que le défunt Haraïgue a fait son entrée dans le monde du football, d'abord en qualité de directeur de l'administration générale (DAG) à la société de Distribution de Véhicules Particuliers (DVP) filiale de l'ex-Sonacome, étant cadre du ministère du Commerce, avant de devenir dans les années 80 président de l'ASP/CMB (Chabab Mécanique de Belouizdad, appellation liée à la réforme sportive de 1977), actuelle Chabab Riadhi de Belouizdad, avant de céder sa place au défunt Hamid Aït Igrine, pour se consacrer à un chantier beaucoup plus important, qu'est le football algérien à travers sa Fédération. Se présentant avec un programme riche, Rachid Haraïgue obtiendra le quitus de l'Assemblée générale de la FAF pour en devenir son président. Il ne tardera pas à mettre en oeuvre son plan d'action dont le plus important était la tenue des assises du football en 1994. Le destin a fait que ce grand dirigeant ne réussisse pas à mener à terme sa mission, puisqu'il fut assassiné le 21 janvier 1995 par les balles du terrorisme abject. La Fédération algérienne de football, à travers son président Kheïreddine Zetchi, et les membres du bureau fédéral, s'associent à toute la famille du football national pour lui rendre hommage et demandent à ceux qui l'ont connu d'avoir une pieuse pensée pour son âme et sa mémoire et de prier Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son Vaste Paradis. Il est utile de rappeler qu'une des structures du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa porte le nom de ce président, qui a marqué de son empreinte indélébile le sport-roi national.