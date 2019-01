ATHLETISME : AUTORISÉS À CONCOURIR SOUS BANNIÈRE NEUTRE L'IAAF gracie 42 athlètes russes

L'IAAF a autorisé 42 athlètes russes à concourir dans les compétitions d'athlétisme en 2019 sous une bannière neutre, alors que la Russie demeure suspendue par l'instance internationales.

«Le comité d'examen du dopage de l'IAAF a décidé que les candidatures de 42 athlètes russes répondaient aux critères d'éligibilité exceptionnels pour participer aux compétitions internationales en tant qu'athlètes neutres en 2019, conformément à la règle 22.1A (b), alors que la suspension de la Fédération nationale russe (Rusada) reste maintenue», a indiqué lundi dernier la Fédération internationale d'athlétisme dans un communiqué. L'instance précise également qu'elle a donné priorité aux athlètes souhaitant concourir en salle, ce qui peut laisser entendre que la liste pourrait être étendue plus tard. Ce n'est pas la première fois qu'une telle autorisation est accordée à certains athlètes russes, malgré la découverte fin 2015 d'un vaste scandale de dopage institutionnalisé dans ce pays. Ainsi, 72 sportifs russes avaient pu participer sous bannière neutre aux Championnats d'Europe de Berlin, en août. Parmi les athlètes russes qui participeront aux compétitions, cette année sous bannière neutre, figurent notamment Timur Morgunov (vice champion d'Europe à la perche), Sergey Shubenkov (vice-champion d'Europe sur 110 m haies) et Maria Lasitskene (championne d'Europe en hauteur), déjà présents à Berlin, l'été dernier. L'IAAF avait décidé en décembre de maintenir la suspension de la Russie, en cours depuis 3 ans et la révélation d'un vaste scandale de dopage, malgré la récente main tendue par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le drapeau russe n'est plus apparu dans une compétition internationale d'athlétisme depuis les Mondiaux de Pékin en 2015.