ATLETICO MADRID Gelson Martins poussé vers la sortie

Arrivé cet été en provenance du Sporting Portugal, Gelson Martins (21 ans) n'a pas réussi à convaincre ses nouveaux dirigeants et pourrait quitter l'Atletico Madrid, dès cet hiver. Selon Sky Sports, les Colchoneros sont prêts à laisser partir l'international portugais dont le rendement n'a pas convaincu Diego Simeone et son staff. Arsenal et Monaco se seraient d'ores et déjà renseignés sur ce dossier et pourraient passer à l'action avant le 31 janvier.