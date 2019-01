BETIS SEVILLE Arsenal veut Mandi

Titulaire indiscutable au Real Betis, le défenseur algérien, Aïssa Mandi, s'est fait déjà un nom du côté de la Liga et attise les convoitises, notamment en Angleterre. En effet, selon la presse anglaise, Mandi aurait tapé dans l'oeil d'Unai Emery, qui le voudrait, mais pour le mercato d'été. Cependant, le coach espagnol ne veut pas mettre les 30 millions d'euros exigés au préalable par la formation andalouse. Conscient que sa valeur marchande a pris et prendra plus d'ampleur lors des prochains mois, les dirigeants du Bétis veulent lui faire signer un nouveau contrat avec un nouveau montant concernant la clause libératoire. Ce qui est sûr, c'est que le défenseur algérien ne bougera pas cet hiver, et s'il y aura discussion avec des clubs demandeurs, elle se fera après son renouvellement et pour la saison prochaine.