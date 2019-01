FRAUDE FISCALE Ronaldo condamné à une grosse peine

Ronaldo est revenu à Madrid, hier, et a quitté le tribunal avec une lourde condamnation en poche. Il a écopé de 23 mois de prison ferme et de 19 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale entre 2011 et 2014. Le joueur ne purgera pas sa peine derrière les barreaux, puisque la loi espagnole permet à un condamné de rester en liberté si sa peine est inférieure à 24 mois et si ce dernier n'a pas d'antécédents judiciaires. Le joueur s'est déplacé, physiquement, au tribunal de Madrid mais ne s'est pas exprimé à la sortie de l'audience, malgré les sollicitations des très nombreux journalistes présents pour l'occasion. La justice reprochait à l'actuel attaquant de la Juventus d'avoir omis de payer 14,8 millions d'euros entre 2011 et 2014, grâce à des placements dans les paradis fiscaux.