FUTSAL POUR SOURDS Les encadreurs et éducateurs en stage à Alger

43 encadreurs et éducateurs prendront part au premier regroupement national de futsal, organisé par la Fédération sportive des sourds d'Algérie (FSSA), du 24 au 26 janvier au Centre de préparation des équipes nationales de Souïdania (Alger). «Ce regroupement national est inscrit dans le cadre du développement des capacités des entraîneurs et éducateurs sportifs exerçant au sein des établissements des sourds en futsal», a précisé l'Instance fédérale hier. Les participants représenteront 17 wilayas (9 avec 20 éducateurs des écoles de jeunes sourds et 8 avec 23 entraîneurs des clubs de sourds). Les stagiaires seront encadrés par des techniciens de la FSSA, en présence d'instructeurs et de formateurs de la FAF, de la CAF et de la FIFA, Ouchène et Lelouchi.