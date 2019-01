MANCHESTER UNITED Vers une prolongation de Pogba

Depuis le départ de José Mourinho et son remplacement par Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba a retrouvé la joie de vivre et un niveau de jeu conforme à son statut à Manchester United. Alors que les derniers échos faisaient état d'un retour à la Juventus, Pogba serait aujourd'hui prêt à discuter d'une prolongation avec les Red Devils selon The Sun.

«L'agent de Pogba est prêt à mettre fin aux problèmes qu'il a avec le club depuis quelques mois.

Il y avait une grande rupture quand Mourinho était en charge. Raiola veut parler de l'avenir de ses clients quand les affaires de janvier seront bouclées. On a beaucoup parlé de son départ, mais il n'y a aucune chance que ça arrive. Il n'a jamais semblé aussi heureux», explique une source du tabloïd.