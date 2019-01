RC LENS Mesloub affole les compteurs

Cette saison, Walid Mesloub est indispensable au RC Lens. Le milieu de terrain algérien est le joueur le plus décisif de l'effectif artésien et est rapidement devenu le chef d'orchestre du plan de jeu de Philippe Montanier, son entraîneur. Une importance vérifiée par les statistiques du capitaine du RCL. En effet, Mesloub a effectué 55 passes entraînant un tir de l'un de ses coéquipiers en championnat. Il s'agit du meilleur bilan pour un joueur de Ligue 2. Il devance le Niortais Dylan Louiserre (45 passes) et l'Ajaccien Jimmy Roye.