REAL MADRID Hazard ne dit pas non

L'éventualité d'un départ d'Eden Hazard au Real Madrid, l'été prochain, a été relancée par le joueur lui-même. Interrogé sur le sujet, l'ancien Lillois n'écarte pas cette possibilité. Interrogé dans les colonnes de France-Football hier au sujet de son avenir, Eden Hazard relance la spéculation sur un départ au Real Madrid:

«Est-ce que le Real me plairait? Pourquoi pas? Ici j'ai fait le tour. J'ai tout gagné ici. Les deux coupes et le championnat. Sauf le Community Shield. Mais ça ne veut pas dire que je vais partir» précise l'international belge. Malgré tout, l'attaquant de Chelsea reconnaît une lassitude: «Oui j'ai envie de voir autre chose. Et je l'ai toujours dit. Mais il y a des choses qui font que je pourrais rester ici. Je suis à un tournant oui. On va prendre le bon virage», a-t-il ajouté.