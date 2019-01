«TROPICALE AMISSA-BONGO» DE CYCLISME Réguigui au quatrième rang

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a terminé à la 4e place de la première étape de la course cycliste la Tropicale Amissa-Bongo (Gabon), dont la victoire est revenue à l'Italien Bonifazio Nicolo de la formation Direct Energie, lors de la course courue lundi entre Bongoville et Moanda (100 km). Le coureur italien a franchi la ligne d'arrivée au sprint final avec un temps de 2h43.23, devant le Français Manzin Lorenzo (Vital Concept) et l'Allemand Greipel André (Team Arkea samsic), crédités du même temps. Au classement général, Reguigui occupe la 6e place à 10 secondes de l'Italien, Bonifazio Nicolo qui devance de deux secondes l'Erythréen, Sirak Tesfom. Le Rwandais Didier Munyaneza monte sur le podium à 3 secondes du leader.