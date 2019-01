FC BARCELONE Kevin-Prince Boateng a signé

C'est le transfert surprise de ce mercato hivernal, celui que personne n'attendait. Kevin-Prince Boateng est joueur du FC Barcelone! Le joueur de 31 ans quitte donc Sassuolo pour rejoindre la côte catalane.

Les Blaugranas cherchaient effectivement un attaquant de façon active, et ont finalement jeté leur dévolu sur celui qui connaît déjà la Liga depuis son passage réussi à Las Palmas lors de la saison 2016/2017. «Accord pour le prêt de Kevin-Prince Boateng. Le joueur de Sassuolo rejoindra le FC Barcelone pour le reste de la saison 2018-2019» explique le communiqué du club catlan qui précise qu'il y a une option d'achat de 8 millions d'euros. Cela confirme les informations de la presse italienne qui évoquait un prêt payant de 2 millions d'euros ainsi qu'une option d'achat s'élevant à 8 millions d'euros, soit une opération à 10 millions d'euros. Ernesto Valverde et la direction du FC Barcelone ont donc leur attaquant remplaçant, tant désiré. Avec le départ de Paco Alcacer, l'été dernier, et celui de Munir El Haddadi cet hiver, Luis Suarez était le seul joueur de pointe de l'effectif. Kevin-Prince Boateng vient donc occuper ce rôle de back-up, et il devra donc a priori se contenter des matchs moins importants et de quelques entrées en jeu, par-ci,par-là. Initialement milieu de terrain, le joueur formé au Hertha Berlin a peu à peu avancé son poste, au fur et à mesure que sa carrière avançait, à l'image de cette saison à Las Palmas où il évoluait en pointe, terminant la saison avec 10 réalisations. De même cette saison à Sassuolo, où Roberto De Zerbi l'utilisait comme joueur le plus avancé de son équipe. Une arrivée qui va probablement susciter autant d'excitation que de scepticisme à Barcelone; à lui de prouver que les dirigeants blaugranas ont fait le bon choix!