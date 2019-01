DES ÉQUIPES SANCTIONNÉES POUR USAGE DE FUMIGÈNES Une responsabilité partagée

Par Kamel BOUDJADI -

La commission de discipline de la LFP vient de prononcer la sanction d'un match à huis clos pour la JS Kabylie et l'ASM Oran, pour utilisation et jet de fumigènes sur le terrain.

La JSK affrontera, donc, l'AS Aïn Mlila sans son public, ce vendredi, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Le club de la Kabylie était déjà sous le coup de deux avertissements et c'est, donc, logiquement, qu'elle a été sanctionnée par ce match à huis clos. Toutefois, même si les amoureux de l'équipe de la Kabylie étaient dubitatifs relativement à cette sanction, qui tombe sur les meilleurs supporters de l'année dernière, il n'en demeure pas moins que l'usage appelle d'autres questions. De nombreux fans reconnaissaient que la sanction est, dans le fond, logique, car les férus de la JSK ne devaient pas faire usage de fumigènes, par-dessus le marché interdits sur les gradins. Mais beaucoup se demandaient aussi ce qui empêche la Ligue et la FAF de sévir contre les agents de sécurité, qui laissent entrer des supporters munis de fumigènes. Il est, pour le commun des mortels, impossible de dissimuler un objet pareil devant les vigiles.



Des sanctions pénales s'imposent

Aussi, à Tizi Ouzou comme d'ailleurs dans toute l'Algérie, ce sentiment de deux poids, deux mesures commence à faire des vagues parmi les supporters. Les responsables du sport sont quotidiennement interpellés sur les réseaux sociaux. Les supporters savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas entrer sur les gradins avec des fumigènes, sans se faire prendre par des vigiles. Les objets pyrotechniques sont tellement gros qu'on ne peut pas les dissimuler, affirment nombre de jeunes supporters. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont également convaincus que les caméras de surveillance du stade suffisent pour démasquer les responsables de ces agissements, personnellement. La sanction d'un club par un huis clos peut être évitée si les responsables sont sanctionnés pénalement, individuellement et par leurs clubs qui devront trouver des méthodes pour leur interdire l'entrée.



Des énergumènes à bannir

C'est pourquoi, nombreux parmi les supporters de la JSK ne cachaient pas leur colère contre les quelque férus qui ont fait usage de fumigènes et empêché ainsi leur équipe de profiter de la présence de son soutien le plus important. Mais de nombreux supporters pensent que le huis clos est exagéré car, considèrent-ils, les auteurs peuvent être pris individuellement. La sanction collective a relancé le sentiment d'être visé parmi la grande majorité des supporters. Malgré cette sanction, les joueurs de la JSK continuent de préparer cette rencontre face à l'ASAM, avec la ferme intention de l'emporter. L'adversaire se trouve en bas de tableau, mais ce n'est nullement une raison pour le sous-estimer. Avec seulement 19 points au compteur, l'équipe de l'ASAM se défendra bec et ongles pour ne pas s'enfoncer davantage.



Une CD décriée

Comme à chaque fois, la commission de discipline de la LFP est décriée, avec des décisions qui laissent la place aux spéculations. C'est le cas de le dire avec cette affaire concernant le match MCA - CRB, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1. A la mi-temps, le défenseur mouloudéen, Ayoub Azzi, s'en était pris à l'arbitre de la rencontre, écopant, ainsi, d'un avertissement pour contestation de décision de l'arbitre. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il a été mentionné que ce carton a été pris pour «comportement antisportif». Cela a évité à Azzi la sanction d'un match ferme, et il sera donc présent aujourd'hui, face au NAHD. Les responsables de ce dernier ont crié à l'injustice, promettant de saisir les autorités compétentes.