FAOUZI GHOULAM, DÉFENSEUR DE NAPLES "Connaître de nouvelles sensations avec les Verts"

Par Mohamed BENHAMLA -

Une nouvelle page s'ouvre pour le défenseur algérien

Le latéral gauche de Naples, l'Algérien Faouzi Ghoulam, retrouve petit à petit son meilleur niveau après une absence de plus d'une année, pour cause de blessure.

Pour lui, ces moments de calvaire font désormais partie du passé et le plus important est de se projeter sur l'avenir avec son club ainsi qu'avec la sélection nationale algérienne. S'exprimant dans une longue interview sur le site de Naples, Goulam a passé en revue plusieurs sujets d'actualité, de relation avec son entraîneur Carlo Ancelotti, son partenaire sénégalais Koulibaly, victime de racisme récemment, et ce qu'il veut réaliser avec les Verts. De prime abord, il a commenté son retour au stade de San Paolo, l'antre des Napolitains, 13 mois après avoir été grièvement blessé au genou. «Cela fait longtemps. Il me semblait que quelques jours étaient passé, quelques semaines, pas tout ce temps. Jouer à la maison est toujours une chose spéciale, cela m'a beaucoup plu. Des moments inoubliables», s'est-il remémoré ces moments. «Avec Ancelotti, tout se passe à merveille. C'est un entraîneur qui aime gagner et a tout gagné. Inutile, donc, de le présenter. C'est l'entraîneur qui vous apporte beaucoup de choses dans votre carrière. Il est très proche de ses joueurs, humble et bosseur», a-t-il affirmé concernant son entraîneur. Ghoulam est revenu, par la suite, sur ces moments difficiles passés par son coéquipier et ami proche, le Sénégalais Koulibaly, victime d'insultes racistes lors du match face à l'Inter Milan en Série A. «Nous sommes tous les deux un peu fous. Kalidou est une personne avec un grand coeur. C'est l'un des joueurs les plus forts au monde, au-delà du fait qu'il soit comme un frère pour moi», commente-t-il. Après avoir raté la qualification au Mondial russe, le défenseur algérien aspire et espère retrouver ses sensations lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar avec les Verts en 2022. «Mon plus beau moment? La qualification avec l'Algérie en 2014 pour le second tour du Mondial au Brésil. C'est l'un des moments les plus importants de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi dès le prochain Mondial au Qatar en 2022», espère le joueur napolitain, lequel, interrogé sur le pays où il a eu ces plus grandes sensations, n'hésite pas une seconde et nomme son voyage à La Mecque. «Mon meilleur voyage reste celui effectué à La Mecque, car en tant que musulman, c'est le meilleur endroit au monde. Pour ce qui est du plus beau pays touristique, ça reste le Japon, car je suis un mordu de manga», a-t-il conclu.