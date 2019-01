8ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE : NA HUSSEIN DEY - MC ALGER, AUJOURD'HUI À 15H30 Le choc des titans

Par Saïd MEKKI -

Une affiche ouverte à tous les pronostics

Le match derby algérois entre le NA Hussein-Dey et le MC Alger suscite l'intérêt des puristes, aujourd'hui, au stade du 20-Août 1955 d'Alger pour le compte des 8es de finale de la coupe d'Algérie.

Dans le programme de cette journée, le second match prévu opposera à Ouargla l'un des deux cendrillons de cette prestigieuse compétition, à savoir le MB Rouissat, au champion d'Algérie en titre, le CS Constantine. Si pour le match Rouissat- CSC, les Constantinois partent largement favoris de par l'expérience de ses joueurs et surtout la très bonne dynamique de l'équipe pour le moment.

Par contre, pour le derby algérois, il est indécis et se jouera certainement sur des détails. Les Sang et Or reçoivent les Mouloudéens dans ce «petit» stade du 20-Août au lieu du stade olympique du 5-Juillet, la tâche s'annonce des plus difficiles devant une équipe avide de se réconcilier avec ses supporters après le semi-échec contre le CR Bélouizdad (1-1) en championnat.

Le maitre à jouer de cette formation du NA Hussein-Dey, et auteur d'un doublé lors du match des 16es de finale bis de la Coupe de la CAF face au Ahly Benghazi (3-1), Ahmed Gasmi en l'occurrence, déclare après la qualification à la phase des poules de cette compétition: «Je suis content pour mes coéquipiers qui découvrent la compétition africaine, mais nous devons continuer à gérer la suite des matchs et nous devons rester concentrés sur le championnat et la coupe d'Algérie. Et on compte bien se qualifier en quart de finale de la coupe d'Algérie».

Revigorés par cet exploit face aux Libyens, les joueurs du coach Mohamed Lacete, dont ce sera le dernier match en tant qu'entraîneur en chef, avant de céder sa place à Méziane Ighil, veulent bien lui offrir une seconde qualification de suite. Seule la condition physique des joueurs sera à craindre par Lacete, dans la mesure où leur adversaire a bénéficié de trois jours de plus en récupération que ses joueurs.

En effet, les Mouloudéens se préparent, après leur match nul contre le CRB en championnat. Mais, le coach des Vert et Rouge, Adel Amrouche, ne pourrait pas compter sur l'international Malgache, Ibrahim Amada, et l'attaquant Hichem Nekkache, de retour de blessure et qui accusent un manque terrible de rythme après une longue absence.

Le semi-échec face aux Belouizdadis a permis, paradoxalement, au coach Amrouche de montrer les erreurs commises par ses joueurs pour ne point les refaire face au NAHD. C'est pourquoi il a insisté sur la concentration totale durant le match pour éviter les déchets dans le jeu, qui pourraient être exploités par les Sang et Or.

Zakaria Haddouche, le très remuant joueur mouloudéen, dira: «Le NAHD est une équipe réputée très accrocheuse avec des joueurs très talentueux. Et ce derby est une finale avant la lettre». Et d'ajouter: «Pour nous, la qualification est impérative, car nous voulons aller jusqu'au bout de cette compétition». Il faut reconnaître au passage que le Mouloudia, dont le jeu produit est de plus en plus contesté par ses supporters, devra faire face à une solide formation du NAHD dont le secteur défensif reste le maillon fort.

Le match s'annonce, donc, autant difficile pour les deux équipes, dont on espère qu'elles présenteront du beau football à la hauteur de leur réputation. A rappeler enfin que le CR Belouizdad, l'USM Annaba et la JSM Béjaïa sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition.

Ces trois formations ont passé avec succès le cap des 8es de finale, dont la première partie s'est déroulée lundi dernier.



Programme



Aujourd'hui

MB Rouissat - CS Constantine (14h30)

NA Husseïn-Dey - MC Alger (15h30)



Mardi 29 janvier

MC Oran - NC Magra (17h)



Déjà joués

CR Belouizdad 3 - SA Mohammadia 0

USM Annaba 3 - CABB Arreridj 1

JSM Béjaïa 4 - CR Bouguirat 1