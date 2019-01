BOXE : POIDS LOURDS Wilder refuse de combattre Joshua

C'est le combat que tout le monde attend. Anthony Joshua et Deontay Wilder possèdent à eux deux l'intégralité des ceintures de champions du monde des poids lourds et un affrontement pourrait donner lieu à une réunification des titres. Ce combat semble pourtant s'éloigner de semaine en semaine. Les deux camps n'arrivent pas à trouver un accord économique et la WBC a récemment expliqué que l'Américain devait trouver rapidement un accord avec Tyson Fury, après leur match nul du 1er décembre 2018. Interrogé sur ce sujet, Eddie Hearn a jeté un grand froid sur un possible combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. «Nous n'arrivons à obtenir aucune réponse de l'entourage de Wilder. J'imagine qu'il faut se rendre à l'évidence: il ne veut pas d'un combat face à Anthony Joshua» a expliqué le promoteur d'AJ, au micro de Sky Sports News.