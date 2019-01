CHAMPIONNAT NATIONAL DE LUTTE (SENIORS) La Coupole abritera la compétition

Le Championnat national de lutte seniors (messieurs et dames), prévu initialement vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger, aura lieu à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf avec la participation de 225 athlètes de 15 ligues. La journée de vendredi sera consacrée aux éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, de la lutte gréco-romaine (55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de la lutte féminine (50 kg, 55 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg) ainsi qu'aux finales qui auront lieu à partir de 18h15. Les épreuves de samedi seront réservées, durant la matinée, aux tours éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 61 kg, 70 kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg, de la lutte gréco-romaine (60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) et de la lutte féminine (53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg), alors que les finales se tiendront à partir de 16h15. Les lauréats de ce Championnat national seront récompensés par des diplômes et médailles.