CHAMPIONNAT REGIONAL OUEST DE BODYBUILDING Oran ville hôte

Le championnat régional Ouest de bodybuilding aura lieu, aujourd'hui et demain à Oran. Cette compétition de sport de musculation et de démonstration, organisée par l'Association sportive de Sidi Chahmi de bodybuilding et power-lifting, en collaboration avec la Fédération dédiée à ce sport, verra la participation de plus de 90 bodybuilders des wilayas de l'Ouest du pays, à savoir Béchar, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Mostaganem et Oran. Ces athlètes seront inscrits dans 10 catégories de poids, de moins 60 kg à plus de 100kg. Les participants à ce rendez-vous sont appelés à réaliser un championnat sans faute, où les trois premiers de chaque catégorie se qualifieront pour le championnat national, prévu fin mars, dans un lieu non encore fixé.