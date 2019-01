DRB TADJENANET - CR BELOUIZDAD Un match à couteaux tirés

La 19e journée du championnat de Ligue 1 réserve une rencontre sous haute tension, opposant le DRB Tadjenanet au CR Belouizdad, deux équipes qui ferment la marche en bas du tableau.

Le MC Alger (3e, 28 pts) effectuera un déplacement périlleux du côté des Hauts-Plateaux pour affronter l'ES Sétif (5e, 24 pts) dans un duel qui promet. L'Entente qui semble relever la tête après sa qualification pour les quarts de finale de Dame Coupe, devra confirmer son réveil et mettre fin à quatre défaites de rang en championnat. Le vieux club de la capitale, quant à lui, est appelé à puiser dans ses ressources pour revenir avec un bon résultat et préserver son invincibilité durant cette phase retour. Le CS Constantine (4e, 25 pts), complètement revigoré par ses 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, devrait l'emporter logiquement à domicile face au MO Béjaïa (11e, 19 pts), qui reste sur une lourde défaite devant son public face au MC Oran (0-3). Le CSC aura à coeur de poursuivre sur sa lancée et confirmer son retour au premier plan. Le Paradou AC (5e, 24 pts) se rendra dans la capitale du Titteri pour croiser le fer avec l'O Médéa (9e, 22 pts), qui a jusque-là fait preuve d'efficacité plutôt en dehors de ses bases qu'à domicile. Le NAHD (7e, 23 pts), auréolé de sa qualification pour la phase de poules de la coupe de la Confédération de la CAF, aura une belle occasion de soigner son classement, lors de la réception du CABB Arréridj (11e, 19 pts) de l'entraîneur Dziri Billel, qui retrouvera à l'occasion son ancienne équipe. Le Nasria, en pleine confiance, devra tout de même se méfier d'une équipe de Bordj, éliminée en 8es de finale de la coupe d'Algérie, et qui tentera de réagir sous la conduite de Dziri, qui constitue un atout majeur pour les Criquets de par sa connaissance de l'adversaire. En bas du classement, la lanterne rouge le CR Belouizdad (13 pts) sera probablement devant un virage important pour sa survie, quand il se rendra à Tadjenanet pour défier le Difaâ (15e, 17 pts) dans un duel à couteaux tirés. Rappelons que le Chabab a déjà battu le DRBT chez lui en 32es de finale de la coupe d'Algérie (2-0). L'USM Bel-Abbès (14e, 18 pts), l'autre équipe relégable, aura fort à faire à Oran face au MCO (9e, 22 pts) dans un derby de l'Ouest.