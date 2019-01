FC PORTO Brahimi en finale de la coupe

Le milieu international algérien Yacine Brahimi a contribué, mardi soir, à la qualification du FC Porto en finale de la Coupe de la Ligue portugaise de football, après la victoire en déplacement face au rival du Benfica Lisbonne (3-1). Les Dragons ont ouvert le score sur une action collective. Lancé en profondeur, Marega profite d'une sortie hasardeuse de Svilar pour servir Brahimi qui n'a plus qu'à pousser le ballon entre les deux défenseurs des Aigles revenus sur la ligne (24e). Benfica a égalisé quelques minutes plus tard (31'), avant que l'actuel leader du championnat ne reprenne l'avantage (34') puis marque le but de la délivrance en fin de match (86'). Il s'agit du 8e but pour le joueur algérien cette saison, toutes compétitions confondues. Le FC Porto se qualifie pour la troisième fois de son histoire à la finale de la coupe de la Ligue et a éliminé pour la première fois son éternel rival dans cette épreuve. Les Dragons n'ont encore jamais remporté cette compétition qui existe depuis la saison 2007-2008.