FORMULE 1: AVEC CINQ TYPES DE GOMMES PROPOSÉS Pirelli annonce les couleurs

Cette année, le manufacturier italien a décidé de simplifier la donne après avoir, l'an dernier, fourni sept types de gommes différentes aux écuries. Avec autant de couleurs, il devenait délicat de suivre une course. Cette saison, Pirelli n'affichera que trois couleurs à chaque Grand Prix. Et ce, même si les mélanges pourront changer en fonction des caractéristiques de la piste, de la qualité du bitume et du degré d'abrasivité de l'asphalte. Fini le violet, le rose ou l'argent. Le dur sera toujours blanc, le medium jaune et le tendre rouge. La règle qui impose aux équipes d'utiliser obligatoirement deux types de pneumatiques différents reste maintenue. Lors des essais hivernaux de Barcelone (18-21 février puis 26 février-1er mars), les pilotes pourront tester les cinq types de gommes proposées par Pirelli disponibles pour cette saison 2019. Le vert reste associé aux «inter» et le bleu aux pneus pluie.