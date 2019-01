LIGUE 2 MOBILIS 19E JOURNÉE Duels intéressants au menu

De nombreux duels aussi bien dans le haut que le bas du tableau sont au programme de la 19e journée du Championnat de Ligue 2 de football, prévue vendredi et samedi. Le leader actuel, l'ASO Chlef encore groggy par sa défaite à Kouba samedi dernier (1-3) ne pourra plus se permettre un autre échec, cette fois à domicile devant l'A Boussaâda, encore à la recherche de points sécurisants, la mettant à l'abri de toute mauvaise surprise. Le

NC Magra, aura à livrer une difficile partie devant l'US Biskra, toujours en lice pour l'accession parmi l'élite. Le MCE Eulma, battu contre toute attente à domicile par l'USM Harrach, effectuera un lointain déplacement à Mostaganem pour y affronter l'ES Mostaganem, avec l'intention de retourner avec un résultat probant et surtout effacer la défaite concédée à domicile (2-1). Le WA Tlemcen fera également un long voyage à Skikda où l'attend de pied ferme, une équipe de la JSM Skikda qui a retrouvé la joie de jouer lors de la phase-retour. Le RC Relizane qui talonne de près les candidats à l'accession, se déplacera à Alger, pour y rencontrer l'USM Harrach, éliminée mardi en coupe d'Algérie par le Paradou AC (0-3). La JSM Béjaïa auréolée de sa qualifications aux quarts de finale de la coupe d'Algérie, recevra l'USM Annaba, une autre équipe également qualifiée pour ce tour. Les deux derniers matchs de cette journée concerneront directement les équipes en danger de relégation. D'abord, le MC Saïda animera un derby lourd de conséquences devant son voisin l'ASM Oran. Le même enjeu concernera le choc de la journée qui mettra à Blida les deux derniers du tableau. Il s'agit de l'USM Blida et le RC Kouba.



Programme



Demain (15h)

JSM Skikda - WA Tlemcen

MC Saïda - ASM Oran

USM Blida - RC Kouba

NC Magra - US Biskra

ES Mostaganem -

MCE Eulma



Samedi (15h)

USM Harrach - RC Relizane

ASO Chlef - A Boussaâda

JSM Béjaïa - USM Annaba