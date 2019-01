MANCHESTER UNITED De Gea veut prolonger

Auteur d'une très bonne saison avec Manchester United, David De Gea s'impose depuis plusieurs années comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Un temps courtisé par le Real Madrid, l'Espagnol fait finalement toujours le bonheur des Red Devils. Et si un départ était régulièrement évoqué ces dernières semaines, De Gea serait bien en passe de lier un peu plus son avenir avec Manchester United, avec à la clé un contrat en or. En effet, selon l'Evening Standard, David De Gea serait proche d'une prolongation chez les Reds Devils. Ed Woodward, directeur général du club, souhaite voir son joueur parapher un nouveau bail rapidement, avant le mercato estival. Ayant bloqué les négociations en début de saison, le portier espagnol semble plus ouvert à des discussions désormais.