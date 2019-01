MC ORAN Déjà 15 points vendangés à domicile

Le MC Oran, accroché mardi soir par la JS Saoura (1-1), a vendangé deux nouveaux points à domicile, portant à 15 le nombre d'unités perdues sur son terrain, au stade Ahmed-Zabana cette saison.

Les Mouloudéens n'ont gagné que trois fois dans leur jardin préféré, contre cinq nuls et une défaite face à l'ES Sétif, lors de la phase aller. Un énorme gâchis aux yeux des observateurs et surtout les supporters du club-phare de la capitale de l'Ouest, qui n'a pas su bonifier ainsi la victoire ramenée vendredi passé du terrain du MO Béjaïa (3-0), pour le compte de la 18e journée. Face à la JSS, les Oranais avaient l'occasion pour se hisser davantage au classement et s'éloigner par là même de la zone du danger, d'autant qu'il s'agissait d'un match de mise à jour du championnat. Rien de cela ne fut, et les Oranais ont failli même dernier à la trappe, surtout si l'arbitre de la rencontre n'avait pas privé la JSS d'un penalty, jugé valable par les spécialistes, dans les derniers instants de la partie. Les Hamraoua, désormais 9es au classement avec 22 points distançant de 4 unités le 14ème et troisième potentiel relégable, l'USM Bel Abbès, son adversaire, demain, en match avancé comptant pour la 19e journée prévue au stade Ahmed-Zabana. Dans la foulée, la pression monte crescendo sur les épaules de l'entraîneur des gars d'El-Bahia, Omar Belatoui, très critiqué pour ses choix tactiques et des joueurs au cours de la réception de la JSS. Des voix, dans l'entourage du club, s'élèvent même pour revendiquer le renforcement du staff technique par l'ancien international et enfant du MCO, Si Tahar Cherif El-Ouezzani.