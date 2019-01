TENNIS : OPEN D'AUSTRALIE NADAL EN HABITUé

L'habitude ne gâche pas le plaisir! En tout cas, Rafael Nadal ne boude pas le sien. Mardi, l'Espagnol a décroché son billet pour la 30e demi-finale en Grand Chelem de sa carrière.

Une nouvelle stat qui démontre sa régularité d'exception au plus haut niveau. Seuls Roger Federer (43), Novak Djokovic (33) et Jimmy Connors (31) ont fait mieux que lui! «C'est très émouvant pour moi d'être de retour en demi-finale ici. C'est une sensation géniale, mieux c'est impossible», s'est félicité Rafa après sa démonstration de puissance contre le jeune Américain Frances Tiafoe 6-3, 6-4, 6-2. Le contexte explique ce bonheur non-dissimulé. Il y a un an, Rafa avait été contraint d'abandonner en quarts de finale au 5e set. Touché à la jambe droite, il n'avait pas pu aller au bout de sa bataille face à Marin Cilic. Et cet Open d'Australie marque surtout son grand retour à la compétition après des mois de galère. Depuis plus de quatre mois et son abandon en demi-finale à l'US Open face à Juan Martin Del Potro, il a été obligé de ronger son frein, la faute à un enchaînement de pépins physiques. «J'ai enchaîné plusieurs blessures pendant quelques mois. Ça n'a pas été une période facile pour moi», concède-t-il. Genou droit, abdominaux, arthroscopie de la cheville droite, et enfin légère élongation à la cuisse gauche: son corps n'a cessé de le frustrer ces derniers mois. Avant cette première levée du Grand Chelem et après son nouveau forfait à Brisbane, les doutes étaient même légion sur sa capacité à retrouver son niveau dans cet Open d'Australie.



L'aventure prend fin pour Serena

L'Américaine Serena Williams a été battue en quarts de finale de l'Open d'Australie après s'être procuré quatre balles de match face à la Tchèque Karolina Pliskova (N.8), en trois sets 6-4, 4-6, 7-5, hier à Melbourne. Serena, en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, a mené 5 jeux à 1 dans le set décisif avant de se tordre la cheville gauche sur sa première balle de match.