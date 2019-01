BETIS SEVILLE Le niet de Mandi à l'Atletico

Par Mohamed BENHAMLA -

Aïssa Mandi, le joueur algérien le plus en vogue cette saison, est convoité par de grosses écuries du Vieux Continent. Ainsi, après la Roma l'été dernier et Arsenal lors de ce mercato d'hiver, voilà qu'un autre cador vient de se mettre dans la course. Il s'agit, selon la presse espagnole, de l'Atletico Madrid. Si la somme de 30 millions d'euros exigée par les Andalous freine les différents courtisans, cela ne semble pas être le cas pour les Colchoneros, qui disposent de liquidité. Les responsables madrilènes auraient approché leurs homologues sévillans pour acquérir Mandi. Cependant, ce dernier a préféré dire «non» à cette sollicitation. Cette approche des gens de l'Atletico a poussé les dirigeants du Betis à vouloir accélérer la prolongation de Mandi, dont le salaire deviendrait l'un des plus gros au club et avec une clause libératoire qui passera de 30 à 40 millions d'euros.