REAL MADRID Grosse offensive pour Dybala

En quête du successeur de Ronaldo, le Real pourrait frapper un gros coup en recrutant Dybala. Le président madrilène serait d'ailleurs prêt à lâcher un gros chèque pour l'attaquant de la Juventus en vue de son transfert l'été prochain.

Ce n'est un secret pour personne. Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, Florentino Pérez a fait la promesse de faire venir de «grands joueurs» au Real Madrid. Si jusque-là la direction madrilène s'est montrée très timide sur le marché des transferts, elle ambitionne de rectifier le tir le plus vite possible.

Une nouvelle tempête galactique serait en marche. Les Madrilènes auraient en effet lancé les grandes manoeuvres pour attirer des joueurs de classe mondiale tels que Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) ou encore Eden Hazard (Chelsea). Ils auraient aussi ciblé Paulo Dybala, le joyau de la Juve. «Le Real Madrid cherche à obtenir son prochain joueur des Galactiques et Dybala est en haut de la liste pour l'été prochain», révèle le journal Sun. Pour ce type de joueurs, le club espagnol serait prêt à casser sa tirelire. Selon le quotidien britannique, les Madrilènes seraient prêts à mettre le parquet, soit 102 millions d'euros pour son transfert. Un montant qui pourrait peser dans la balance. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre la Vieille Dame à laisser filer sa pépite argentine...