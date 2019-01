LIGUE 1 MOBILIS-19E JOURNÉE : EN RECEVANT L'AS AÏN M'LILA DEMAIN La JS Kabylie n'a d'yeux que pour la victoire

Par Kamel BOUDJADI -

Hamroune veut récidiver

C'est presque un leitmotiv depuis une semaine dans la maison JS Kabylie. Le coach Franck Dumas est catégorique, il veut les trois points avec ou sans les supporters.

Les Canaris doivent désormais s'habituer à puiser de l'énergie dans leurs tripes. Et c'est ce qu'il leur demande de faire, demain, face à l'équipe de l'AS Aïn Mlila, qui viendra au stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou pour glaner, au moins, un petit point dans cette rencontre à huis clos, comptant pour la 19e journée du championnat. La semaine écoulée a été consacrée entièrement aux préparations en vue de la rencontre de demain pour les joueurs de la JSK. Le côté psychologique aura eu la part du lion, car Dumas est conscient de la différence qu'il y a entre la présence des supporters sur les gradins et leur absence. C'est même tout l'enjeu de la rencontre. Le résultat est primordial pour la suite de la compétition, car les Canaris ne sont plus qu'à deux points du leader, l'USMA. Ce dernier recevra le lendemain la JS Saoura. Un petit écart qui laisse les portes ouvertes à toutes les suppositions. Retrouver le fauteuil de leader n'est désormais plus une chose impossible. C'est pourquoi les camarades de Massinissa Tafni doivent profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Les trois points des rencontres à l'intérieur sont obligatoires mais ceux des déplacements ne sont pas à refuser. Bien au contraire, comme à Bel Abbès, les Jaune et Vert joueront pour glaner les trois points même dans leurs déplacements pour prétendre rattraper un concurrent qui avance au même rythme. Demain donc, parallèlement à l'inconvénient de jouer sans les supporters, les joueurs de la JSK ont un avantage de taille. Ils joueront sans la pression engendrée par l'obligation de gagner le titre. Joueurs, dirigeants, comme les responsables de la barre technique, sont sur la même longueur d'onde: les titres sont pour les deux prochaines années. A présent, place à la construction d'une grande équipe bien que le trophée ne soit pas à refuser. Un avantage qui permet aussi aux nouvelles recrues de s'adapter sans pression. C'est le cas d'ailleurs de Benchaïra, qui retrouvera à cette occasion son ancienne équipe, et qui donne des résultats fantastiques en compagnie de Belgherbi, lequel semble retrouver son sens de buts. Pour l'instant, il ne demeure qu'un seul joueur qui ne semble pas retrouver ses marques, Kabari qu'on ne voit pas encore sur le terrain. L'on aura également remarqué l'absence, lors de la dernière rencontre, des joueurs Fiston et Uche. Tout donne à croire que Dumas tente réellement de trouver d'autres alternatives, car ces deux joueurs ne donnent pas les résultats escomptés. En tout état de cause, la rencontre de demain sera chaude entre deux clubs qui ne voudront rien céder. Le premier joue pour rattraper le leader et l'autre pour s'éloigner de la zone de danger.