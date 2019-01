DJAMEL BELMADI - HOUSSAM AOUAR Le tête-à-tête n'a pas encore eu lieu

Par Mohamed BENHAMLA -

La FAF et la FFF s'arrachent la pépite lyonnaise

La pépite lyonnaise se retrouve, ainsi donc, au milieu d'une bataille qui ne dit pas son nom entre la Fédération algérienne de football (FAF) et son homologue française (FFF).

Comme tout le monde le sait, le milieu de terrain de l'O Lyon, Houssam Aouar, est courtisé par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui veut le voir au sein de son groupe dès le prochain stage. Le driver des Verts veut dépasser les Français pour bénéficier des services de la révélation lyonnaise de cette saison, en affichant publiquement son admiration pour le joueur en question. Cependant, et à en croire les informations de La Gazette du Fennec, le tête-à-tête entre les deux hommes (Belmadi et Aouar) n'a encore pas eu lieu. «Alors qu'une rumeur circulant depuis hier (mardi, ndlr) sur la Toile, le donne acquis pour l'Algérie, la réponse officielle devrait attendre au moins le mois de mars à moins que l'affaire ne soit classée par la FAF bien avant», rapport le média en question. La même source ajoute: «En effet, selon une information - non vérifiée pour l'heure - Djamel Belmadi n'a pas assisté au derby AS Saint Etienne - Lyon (1-2) inscrite dans son programme et s'est envolé à destination de Naples sans rencontrer Houssem Aouar. Rendez-vous manqué ou simplement reporté? La prudence est de rigueur dans ce dossier ô combien délicat!». La pépite lyonnaise se retrouve, ainsi donc, au milieu d'une bataille qui ne dit pas son nom entre la FAF et la FFF. Il doit, donc, trancher rapidement afin de rester concentré sur l'évolution de sa carrière, lui qui est annoncé partant à la fin de cette saison vers Manchester City. Si Belmadi a manifesté son voeu de le voir avec son groupe, cela n'est pas le cas pour Didier Deschamps. Guy Stéphan, le coach adjoint de l'EDF, a livré récemment son analyse sur Aouar en indiquant: «C'est un joueur très subtil, très technique, très bonne vision du jeu, très à l'aise avec le ballon, en plus efficace, qui marque des buts. C'est un joueur avec un gros potentiel. La prochaine liste est pour la mi-mars. Vous vous rendez compte du nombre de matchs qu'il va y avoir! Mais c'est un très bon jeune joueur.» Voilà, donc, ce qui laisse encore une fois place aux spéculations».