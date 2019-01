APRÈS AVOIR RATÉ TROIS OBJECTIFS CETTE SAISON Rien ne va plus à l'USMA

Par Saïd BOUCETTA -

Après cette élimination en 8es de finale de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif (3-1), le coach Thierry Froger ainsi que le directeur général, Abdelhakim Serrar, sont sur un siège éjectable.

Les résultats sont là, et sont bien négatifs à l'USM Alger. Le dernier en date a été cette élimination sans gloire des joueurs du coach Thierry Froger en 8es de finale de la coupe d'Algérie, avant-hier, face à l'ES Sétif (3-1). Avec cette élimination, les Rouge et Noir disent «adieu» à pas moins de trois objectifs: la Coupe arabe, la coupe de la CAF et cette fois-ci la coupe d'Algérie.

Il y a de quoi! Les supporters n'en peuvent plus de voir une des équipes «les plus chères» (dans les deux sens) ne point arriver à poursuivre ses objectifs.



Froger et Serrar sur la sellette

Pourtant, sur le plan de l'effectif, l'équipe possède pratiquement les meilleurs joueurs avec en sus, une très riche expérience pour chacun. Et comme l'équipe du président Haddad ne souffre d'aucun problème financier ni matériel, il lui est pratiquement «interdit» de perdre trois objectifs. Et justement, il ne reste plus que ce championnat d'Algérie qu'il faut impérativement gagner en fin de parcours pour sauver la saison. Mais, avec ces trois résultats négatifs majeurs, beaucoup de spécialistes estiment que les jours du coach Froger sont bien comptés. D'ailleurs, il y a plusieurs semaines que ses choix techniques et tactiques sont contes tés par les amoureux des Rouge et Noir qui connaissent parfaitement le football. D'ailleurs, il n'y a pas que le coach Froger qui est sur une corde raide, il y a aussi le manager de l'équipe, Serrar, qui se trouve dans une très mauvaise posture. Et ironie du sort, l'équipe de l'USMA vient d'être éliminée par l'ancienne équipe de Serrar!



Des décisions s'imposent

Dans le fief des Rouge et Noir, on s'attend à ce que le président Rebbouh Haddad prenne des décisions radicales. Et on estime qu'il faut attendre le match de samedi prochain en championnat où l'USMA recevra la JS Saoura pour voir plus clair sur la suite à donner à ce troisième objectif raté par les joueurs. Surtout qu'il y a des clubs qui ne possèdent même pas le tiers des avantages dont bénéficient les joueurs du président Haddad, et qui sont en train d'effectuer un très bon parcours cette saison. Il est inutile de citer le moindre nom, car il suffit simplement de jeter un coup d'oeil aux résultats pour le constater.



Les supporters montent au créneau

Après cette élimination en coupe d'Algérie, le coach de l'USM Alger, Froger n'a rien trouvé de mieux à dire que «la différence s'est faite sur des petits détails, c'est-à-dire des balles arrêtées que l'équipe adverse a bien exploitées». «Mon équipe va désormais se consacrer au championnat après cette sortie prématurée de l'épreuve la plus populaire, la coupe d'Algérie», dit-il encore.

Comme s'il avait d'autres choix. Pour le moment, les supporters des Rouge et Noir prennent leur mal en patience, eux qui croyaient en début de saison avec des joueurs aussi talentueux et surtout ne manquant de rien du tout, qu'ils allaient rafler le maximum de trophées.

Les inconditionnels des Rouge et Noir sont montés au créneau après la fin du match d'avant-hier, et ont fait voir de toutes les couleurs à leurs joueurs sachant que certains ont même tenté de les agresser à leur retour, du côté de Bouira.

Il a fallu l'intervention des services de sécurité pour disperser la foule furieuse. Sans commentaire...