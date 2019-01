AS MONACO L'incroyable retour de Jardim

Jeudi, la direction de l'AS Monaco a officiellement suspendu son entraîneur Thierry Henry de ses fonctions de remplacant de Leonardo Jardim. Et d'après l'Equipe, Jardim va bel et bien redevenir l'entraîneur du club de la Principauté! Et tout ça, seulement trois mois après son départ. Dans la soirée du jeudi, Jardim a ainsi dîné à Monaco en compagnie du vice-président monégasque, Vadim Vasyliev et du célèbre agent Jorge Mendes. A l'issue du rendez-vous, Vasilyev, le numéro 2 du club, et Jardim, son futur ex-entraîneur, se sont mis d'accord sur la signature d'un bail de 2 ans et demi.

Le coach portugais va ainsi reprendre le fil d'une aventure débutée en 2014 avec à la clé, un titre de champion de France (2017) un quart de finale de Ligue des champions (2015) et une demi-finale de Ligue des champions (2017).