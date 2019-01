CARDIFF Sala, fin des recherches

Après de nouvelles recherches jeudi, les autorités ont annoncé la fin des fouilles concernant l'avion du buteur de Cardiff Emiliano Sala (28 ans), disparu lundi soir des radars au-dessus de la Manche. Malgré les efforts déployés ces derniers jours, aucune trace de l'appareil n'a été détectée. «Mon équipe vient de se réunir afin de faire un point sur les recherches et l'opération de sauvetage, en cours depuis la disparition de l'avion lundi soir.

Malgré tous les efforts déployés par les forces aériennes et de recherches des îles anglo-normandes, du Royaume-Uni et de la France, qui ont couvert environ une superficie de 4400 km², et après l'examen des données téléphoniques et des images des satellites, nous n'avons pas été en mesure de trouver la moindre trace de l'avion, du pilote et du passager. Il y a eu plus de 24 heures de recherches continues, avec au total 80h de vol pour trois avions et cinq hélicoptères», peut-on lire dans un communiqué publié par le chef de la police.