COUPE DE FRANCE Cinq Algériens en 8es de finale

Cinq internationaux algériens ont validé avec leurs clubs respectifs leur billet pour les 8es de finale de la coupe de France, à l'issue des 16es de finale disputés mardi, mercredi, et jeudi dernier. Le Stade Rennais des deux défenseurs Ramy Bensebaïni et Mehdi Zeffane a arraché sa qualification sur le terrain Saint-Pryvé St-Hilaire, pensionnaire de la Division 4 (2-0). L'actuel leader de la Ligue 2, le FC Metz, du gardien de but Alexandre Oukidja et du milieu offensif Farid Boulaya, a éliminé en déplacement l'un des plus gros budgets de l'élite l'AS Monaco (3-1), dont l'entraîneur Thierry Henry a été limogé et remplacé par le revenant le Portugais Leonardo Jardim. Dijon FCO, du milieu défensif Mehdi Abeid, n'a pas fait dans la dentelle en écrasant l'AS Saint-Etienne (6-3) sur sa pelouse. En revanche, le Havre AC de l'ailier Zinédine Ferhat est passé à la trappe en se faisant éliminer sans gloire en déplacement face à Vitré de la 4e division (3-0).