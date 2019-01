COUPE DE LA LIGUE Chelsea - Manchester City en finale

Chelsea a rejoint Manchester City en finale de la coupe de la Ligue, après sa qualification (2-1, 4-2 aux TAB) contre Tottenham, jeudi, à Stamford Bridge lors de la demi-finale retour (0-1 à l'aller). Il s'agissait pour les Blues d'éviter de plonger un peu plus dans la crise. Battus par Arsenal (2-0) le week-end dernier, ils avaient en effet subi la colère de leur manager Maurizio Sarri. L'Italien, avait fustigé «un groupe de joueurs extrêmement difficile à motiver».

C'est réussi, au bout du suspense. Et voilà l'entraîneur italien en course pour remporter son premier trophée à la tête du club de l'ouest londonien, le dimanche 24 février à Wembley.