ES SETIF Hammar prêt à partir

Le président de l'ES Sétif, Hacène Hammar, dont le mandat à la tête du conseil d'administration a pris fin, affirme qu'il ne tient pas à ce poste et est prêt à se retirer définitivement, si quelqu'un d'ambitieux se présente pour lui succéder. «Je fais face à des critiques depuis que j'ai pris les commandes en 2012. Certaines personnes veulent nuire à ma réputation et déstabiliser le club, ce qu'elles ne pourront pas faire tant que je suis là», a-t-il dit dans un passage sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. Et d'ajouter: «Je suis prêt à partir définitivement. Que ceux qui cherchent ma tête se présentent». Hammar affirme que s'il cherchait ses intérêts personnels, il aurait accepté de libérer 6 joueurs qui ont été convoité, lors de ce mercato d'hiver, par des équipes étrangères, dont le défenseur international, Abdelkader Bedrane.