FENERBAHÇE De mal en pis pour Slimani et Benzia

Après avoir perdu le match-aller face à Umraniyespor par la plus petite des marges, Fenerbahçe était dans l'obligation de gagner son match-retour à domicile pour rester dans l'aventure de la Coupe. Mais loin s'en faut, puisqu'elle s'est inclinée une nouvelle fois sur le même score dans une rencontre qui a connu la titularisation d'Islam Slimani et Yassine Benzia. Si ce dernier a été actif au milieu pour récupérer plusieurs ballons et essayer d'aider ses coéquipiers offensivement, Slimani n'a été que l'ombre de lui-même, d'autant que l'équipe adverse était très bien organisée derrière. Fenerbahçe, qui devait remporter ce match a vu son défenseur Skrtel sortir sur carton rouge après un vilain geste sur l'attaquant adverse, une infériorité numérique qui a porté préjudice au Fener qui a encaissé un but à quelques minutes de la fin et voit ses chances de rester dans la compétition partir en fumée. Le club stambouliote, actuellement 15e en championnat, connaît la pire saison de son histoire.