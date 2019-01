OSAKA - KVITOVA Une finale à double enjeu

La finale dames de l'Open d'Australie opposera la Japonaise Naomi Osaka à la Tchèque Petra Kvitova avec un double enjeu, le trophée et le trône de numéro un mondiale. Soleil brûlant et température qui a dépassé les 40 degrés en fin d'après-midi: pour la première fois de la quinzaine australienne, le toit de la Rod Laver Arena a été fermé pour préserver les joueuses de la chaleur. Même toit fermé, Osaka a rayonné: victorieuse 6-2, 4-6, 6-4 de Karolina Pliskova (N.8), tombeuse de Serena Williams après avoir écarté quatre balles de match au tour précédent, la jeune Japonaise s'est qualifiée, à 21 ans, pour sa deuxième finale de Grand Chelem d'affilée, quatre mois après son sacre à l'US Open. A New York début septembre, Osaka, qui vit aux Etats-Unis depuis ses trois ans, était devenue la première Japonaise couronnée en tournoi majeur au terme d'une finale explosive contre Serena.