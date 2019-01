MC ALGER Il y a péril en la demeure

Par Mohamed BENHAMLA -

Rien ne tourne rond dans la maison du MC Alger. Après le faux pas concédé à domicile en championnat face à la lanterne rouge, le CR Belouizdad (1-1), les Vert et Rouge ont quitté la coupe d'Algérie, en se faisant éliminer par le NA Hussein-Dey, après cette défaite par la plus petite des marges, mercredi dernier. Ces deux contre-performances ont provoqué une grosse colère chez les supporters, lesquels s'en sont pris aux joueurs, dirigeants et membres du staff technique.

Les deux personnes qui étaient le plus dans le collimateur des inconditionnels du Mouloudia sont le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, et l'entraîneur Adel Amrouche. Les supporters, fous furieux, estiment dans leur quasi-majorité que les deux hommes mènent une campagne de déstabilisation du club, chacun à sa manière. Kaci-Saïd a été descendu en flammes depuis un moment déjà, puisqu'il a été accusé de «rouler pour certaines personnes qui lui dictent ce qu'il doit faire, notamment en matière de recrutement de joueurs et entraîneur».

Et ce sont ces mêmes personnes influentes qui lui auraient imposé Adel Amrouche à la tête de la barre technique, après le départ de Bernard Casoni. Dès le départ, le choix de Amrouche n'a pas été adopté par les supporters, qui ont fini par se donner raison en voyant le jeu de leur équipe, devenu non plaisant comme avant et les résultats qui ne suivent plus.



Le départ de Amrouche revendiqué

N'étant pas en odeur de sainteté avec les supporters depuis son arrivée, l'ancien sélectionneur du Kenya et de la Libye a vécu un sale après-midi, mercredi au stade du 20-Août. Des supporters et proches du club, présents à la sortie du coach du vestiaire, étaient très remontés en lui faisant entendre des vertes et des pas mûres. «Tu as échoué.

Laisse-nous tranquilles», a lancé un supporter, avant qu'un autre n'enchaîne: «Retourne au Kenya, c'est là où tu peux travailler. Le Mouloudia est plus grand que toi.» Le ton monte au point où certains ont même tenté d'agresser Amrouche, selon des témoins oculaires. Dans la soirée, ce dernier a pris la décision de claquer la porte, avant de se raviser après l'intention de Kaci-Saïd, surtout que l'équipe est appelée, aujourd'hui à 16h, à affronter l'ES Sétif, en déplacement, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1 (si les conditions météorologiques le permettent, NDLR). Et ce n'est qu'après ce match que les choses seront claires.



Kaci-Saïd convoqué

Entre-temps, face à tout ce qui se passe et ce retournement de situation, la question qui se pose avec insistance est celle de connaître la position de l'actionnaire majoritaire du MCA, la Sonatrach. Cette dernière a laissé à Kaci-Saïd le soin de gérer les affaires courantes, mais il semble que la situation actuelle oblige la firme pétrolière à revoir sa copie. Une réunion d'urgence se serait tenue jeudi avec le dirigeant en question. Certains responsables de la Sonatrach, apprend-on, exercent une forte pression pour mettre un terme aux fonctions du directeur sportif.Cependant, la décision dans ce sens ne sera pas prise de sitôt, pour éviter de perturber davantage l'équipe, qui s'apprête à amorcer un virage très difficile en championnat et en coupe arabe. Cependant, KSK ne risque pas de faire long feu, au risque de voir la situation prendre des tournures alarmantes.