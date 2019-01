YOUCEF ATTAL, DEFÉNSEUR DE L'OGC NICE "Je me donne à fond pour l'Algérie"

Par Mohamed BENHAMLA -

Le jeune algérien sur sa lancée

Il ne se passe pas une journée du championnat de France sans que la presse locale évoque les prestations du lutin algérien, Youcef Attal. Avec l'OGC Nice, il enchaîne des prestations qui ne laissent pas indifférent et c'est, d'ailleurs, ce qui explique le fait qu'il soit sur les radars de plusieurs écuries du Vieux Continent. Avant la réception, ce soir, de Nîmes (20h) en championnat, Attal était présent lors de la traditionnelle conférence de presse, aux côtés de son coach, Patrick Vieria. Il a passé en revue plusieurs sujets, entre autres sa relation spéciale avec les supporters niçois, son adaptation et son avenir. Tout cela, sans omettre la sélection nationale algérienne, où il s'est imposé comme un élément indispensable sur l'échiquier de Djamel Belmadi. «Je suis vraiment très content d'être ici à Nice, là où je me sens très bien. Le plus important, dans un premier temps, c'est que j'ai été épargné par les blessures, ce qui m'a permis de réaliser un bon début de saison. Je ne m'attendais vraiment pas à cela», a-t-il dit, lui qui espère se maintenir sur cette dynamique jusqu'à la fin de la saison. «Je veux être meilleur au fil des saisons. Je me suis fixé cet objectif et je travaille pour l'atteindre. J'essaye d'améliorer mon niveau chaque jour, à chaque rencontre. J'aime me donner à fond tout le temps, ce qui est une manière également de rendre au club, la confiance qu'il m'a témoignée», poursuit Attal, lui qui côtoie des joueurs de renom à Nice, tels que le Brésilien Dante, ainsi que l'international français, Christophe Jallet qu'il a, d'ailleurs, relégué sur le banc de touche. «Quand j'étais jeune, je regardais souvent Dante à la télé. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer à ses côtés, c'est un honneur pour moi. J'apprends beaucoup avec mes coéquipiers», se réjouit l'Algérien. Arrivé sur la pointe des pieds, il y a quelques mois, en sélection, Attal est devenu l'un des maillons forts des Verts. Il estime qu'il doit à chaque match répondre présent et aider l'Algérie, estimant que c'est un privilège de porter le maillot de la sélection. «Quand ton pays t'appelle, tu te dois de répondre présent. C'est pour cela que je me donne à fond avec l'Algérie. Je veux finir la saison de la meilleure des manières, avec Nice. Si l'on peut gagner tous les matchs, alors l'on le fera. Avec la sélection, nous sommes qualifiés pour la CAN-2019, il faudra que je prépare bien cette compétition, une fois le championnat terminé, a-t-il conclu.